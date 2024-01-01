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Верховный суд Израиля отменил ключевой элемент судебной реформы

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 1 января, Верховный суд Израиля объявил, что поправку к закону, принятую в июле, признали недействительной, за что проголосовало ничтожное большинство - восемь из 15 судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages Anzeiger.

Поправка к конституции лишила суд возможности принимать меры против "неправомерных" решений правительства, премьер-министра или отдельных министров. Критики предупреждали, что это может способствовать коррупции и произвольному назначению на важные посты.

Причина, указанная в решении, заключалась в том, что поправка к закону "нанесла бы серьезный и беспрецедентный ущерб основным характеристикам государства Израиль как демократического государства".

Еще никогда в истории Израиля Верховный суд не отменял аналогичный закон. 

Протесты в Израиле из-за судебной реформы

В апреле 2023 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о планах провести судебную реформу, призванную снизить влияние Верховного суда, однако это предложение встретило шквал критики. Противники реформы уверяли, что подобные изменения приведут к установлению в Израиле диктатуры.

В результате страной прокатилась волна протестов - миллионы граждан выходили на улицы, чтобы не допустить принятия такого законопроекта. После Нетаньяху заявил о паузе в вопросе реформы, однако 24 июля Кнессет принял закон в рамках судебной реформы.

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ИзраильСудебная реформа