ua ru
Нд, 09 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ізраїлі понад 100 тисяч людей вийшли на протести через судову реформу

Новость на русском →
Ізраїль, Неділя 09 липня 2023 00:00
В Ізраїлі понад 100 тисяч людей вийшли на протести через судову реформу Фото: понад 100 тисяч людей вийшли на мітинги в Ізраїлі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Тель-Авіві відбувся масштабний антиурядовий протест через план прем’єр-міністра Біньямін Нетаньяху щодо реформування системи правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time of Israel.

За попередніми оцінками, на вулиці столиці вийшли близько 180 тисяч людей. Організатори мітингу пообіцяли ще більше посилити свою опозицію до влади, якщо уряд не перегляне свої плани щодо судової реформи.

Очікується, що наступного тижня парламент проведе перше з трьох голосувань щодо першого нового законопроекту, який обмежить право Верховного суду виносити вироки проти рішень уряду, міністрів і обраних посадових осіб.

Масові протести через судову реформу в Ізраїлі

Загальнонаціональні акції протесту в Ізраїлі почалися в січні, коли влада оголосила про план перегляду судової системи. Зазначається, що закон про реформу скасовує деякі повноваження Верховного суду та включає в себе передачу більшості суддівських призначень під контроль уряду. На протести проти цього виходять сотні тисяч людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Мітинг
NEWS
"Редіс" та "Волина" будуть в Україні. Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини
"Редіс" та "Волина" будуть в Україні. Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі