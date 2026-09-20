У Верховній Раді заперечили, що депутати пішли на 26-денні "канікули"

У пресслужбі парламенту заявили: чутки про "канікули" й "перерву" активно поширюються, хоча насправді Верховна Рада продовжує функціонувати - просто не в форматі засідань у залі.

За словами парламенту, окрім пленарних засідань, народні обранці:

розглядають законопроєкти й ухвалюють рішення на комітетах;

опрацьовують поправки та тексти законопроєктів у робочих групах;

беруть участь у парламентських слуханнях;

працюють у тимчасових слідчих та спеціальних комісіях;

готуються до подальшого розгляду питань у фракціях і депутатських групах.

У Раді підсумували: попри відсутність пленарних засідань, робота комітетів, підкомітетів, робочих груп та фракцій не зупиняється ні на день.