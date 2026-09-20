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У Верховній Раді заперечили, що депутати пішли на 26-денні "канікули"

00:48 20.09.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: засідання Верховної Ради (Getty Images)

Попри 26-денну перерву в пленарних засіданнях, робота парламенту не зупиняється - депутати продовжують працювати в комітетах, робочих групах та спеціальних комісіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ та пресслужбу Апарату Верховної Ради.

У пресслужбі парламенту заявили: чутки про "канікули" й "перерву" активно поширюються, хоча насправді Верховна Рада продовжує функціонувати - просто не в форматі засідань у залі.

За словами парламенту, окрім пленарних засідань, народні обранці:

  • розглядають законопроєкти й ухвалюють рішення на комітетах;
  • опрацьовують поправки та тексти законопроєктів у робочих групах;
  • беруть участь у парламентських слуханнях;
  • працюють у тимчасових слідчих та спеціальних комісіях;
  • готуються до подальшого розгляду питань у фракціях і депутатських групах.

У Раді підсумували: попри відсутність пленарних засідань, робота комітетів, підкомітетів, робочих груп та фракцій не зупиняється ні на день.

Нагадаємо, протягом дня в медіа поширювалась інформація про те, що депутати пішли на велику перерву - йшлося про 26-денну паузу в роботі Верховної Ради, з 17 вересня до 13 жовтня.

Нагадаємо, у Раді раніше заявляли про "план Б" на випадок знищення будівлі парламенту - Верховна Рада передбачила у бюджеті кошти на облаштування резервного пункту на випадок, якщо основну будівлю на Грушевського буде знищено.

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