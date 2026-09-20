У Верховній Раді заперечили, що депутати пішли на 26-денні "канікули"

Попри 26-денну перерву в пленарних засіданнях, робота парламенту не зупиняється - депутати продовжують працювати в комітетах, робочих групах та спеціальних комісіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ та пресслужбу Апарату Верховної Ради.
У пресслужбі парламенту заявили: чутки про "канікули" й "перерву" активно поширюються, хоча насправді Верховна Рада продовжує функціонувати - просто не в форматі засідань у залі.
За словами парламенту, окрім пленарних засідань, народні обранці:
У Раді підсумували: попри відсутність пленарних засідань, робота комітетів, підкомітетів, робочих груп та фракцій не зупиняється ні на день.
Нагадаємо, протягом дня в медіа поширювалась інформація про те, що депутати пішли на велику перерву - йшлося про 26-денну паузу в роботі Верховної Ради, з 17 вересня до 13 жовтня.
Нагадаємо, у Раді раніше заявляли про "план Б" на випадок знищення будівлі парламенту - Верховна Рада передбачила у бюджеті кошти на облаштування резервного пункту на випадок, якщо основну будівлю на Грушевського буде знищено.