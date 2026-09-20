RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Верховной Раде возразили, что депутаты ушли на 26-дневные "каникулы"

00:48 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: заседание Верховной Рады (Getty Images)

Несмотря на 26-дневный перерыв в пленарных заседаниях, работа парламента не останавливается - депутаты продолжают работать в комитетах, рабочих группах и специальных комиссиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ и пресс-службу Аппарата Верховной Рады.

В пресс-службе парламента заявили: слухи о "каникулах" и "перерыве" активно распространяются, хотя на самом деле Верховная Рада продолжает функционировать - просто не в формате заседаний в зале.

По словам парламента, кроме пленарных заседаний, народные избранники:

  • рассматривают законопроекты и принимают решение в комитетах;
  • прорабатывают поправки и тексты законопроектов в рабочих группах;
  • участвуют в парламентских слушаниях;
  • работают во временных следственных и специальных комиссиях;
  • готовятся к дальнейшему рассмотрению вопросов во фракциях и депутатских группах.

В Раде подытожили: несмотря на отсутствие пленарных заседаний, работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп и фракций не останавливается ни на день.

Напомним, в течение дня в медиа распространялась информация о том, что депутаты ушли на большой перерыв - речь шла о 26-дневной паузе в работе Верховной Рады, с 17 сентября по 13 октября.

Напомним, в Раде ранее заявляли о "плане Б" на случай уничтожения здания парламента - Верховная Рада предусмотрела в бюджете средства на обустройство резервного пункта на случай, если основное здание на Грушевского будет уничтожено.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Верховная радаДепутати