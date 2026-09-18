В Раді заявили про "план Б" на випадок знищення будівлі парламенту
Верховна Рада передбачила у бюджеті кошти на облаштування резервного пункту. Це станеться, якщо основна будівля на Грушевського буде знищена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки, голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласої в ефірі телемарафону.
У Ради є "план Б"
Підласа наголосила, що йдеться не про укриття в самій будівлі Верховної Ради.
За словами нардепки, парламентське укриття на Грушевського, 5, облаштували власними силами працівники апарату Верховної Ради. Коштів з бюджету на нього не витрачали.
"263 мільйони гривень, які вкладені в держбюджет, вкладені на облаштування резервного пункту Верховної Ради, в разі, якщо щось станеться з будівлею на Грушевського, 5, якщо вона зазнає фізичного знищення", - сказала нардепка.
Вона не розкрила деталі проєкту побудови резервного пункту Ради.
"Я не можу це коментувати дуже докладно, тому що цей проєкт захищений із міркувань безпеки", - сказала Підласа.
Раніше РБК-Україна писало, що Мінфін відклав на грудень капітальні видатки держбюджету, заплановані на осінь. Це стосується коштів на захист енергетики та підготовку до зими, каже Підласа.
Також повідомлялося, що мінімальну заробітну плату в Україні планують підвищити з 1 січня 2027 року. Відповідні зміни заклали у проєкті державного бюджету на наступний рік.