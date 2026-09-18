В Раді заявили про "план Б" на випадок знищення будівлі парламенту

Верховна Рада передбачила у бюджеті кошти на облаштування резервного пункту. Це станеться, якщо основна будівля на Грушевського буде знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки, голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласої в ефірі телемарафону.

У Ради є "план Б"

Підласа наголосила, що йдеться не про укриття в самій будівлі Верховної Ради.

За словами нардепки, парламентське укриття на Грушевського, 5, облаштували власними силами працівники апарату Верховної Ради. Коштів з бюджету на нього не витрачали.

"263 мільйони гривень, які вкладені в держбюджет, вкладені на облаштування резервного пункту Верховної Ради, в разі, якщо щось станеться з будівлею на Грушевського, 5, якщо вона зазнає фізичного знищення", - сказала нардепка.

Вона не розкрила деталі проєкту побудови резервного пункту Ради.

"Я не можу це коментувати дуже докладно, тому що цей проєкт захищений із міркувань безпеки", - сказала Підласа.

Раніше РБК-Україна писало, що Мінфін відклав на грудень капітальні видатки держбюджету, заплановані на осінь. Це стосується коштів на захист енергетики та підготовку до зими, каже Підласа.