ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в организации протестов

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 04:15
Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в организации протестов Фото: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал масштабные протесты, охватившие страну после смерти девушки, которая перед этим была жестоко задержана полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Он обвинил США и Израиль в организации демонстраций.

"Эти беспорядки и отсутствие безопасности были спровоцированы Америкой и режимом Израиля, а также оплачиваемыми ими агентами с помощью некоторых предательских иранцев за границей", - сказал Хаменеи.

Напомним, Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.

К слову, массовые беспорядки бушевали по меньшей мере в 80 городах. Один из них после уличных боев был полностью захвачен демонстрантами.

Детальнее о причинах и ситуации в стране - в материале "Протесты в Иране. Как развиваются события и почему это большой вызов для ислама".

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться