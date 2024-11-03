Верховний лідер Ірану пригрозив Ізраїлю та США "нищівною відповіддю" на ізраїльську атаку

Хаменеї виступив із заявою на тлі погроз з боку іранських офіційних осіб завдати ще одного удару по Ізраїлю після його атаки на Ісламську Республіку 26 жовтня, внаслідок якої були уражені військові бази та інші об'єкти, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей.

"Вороги, чи то сіоністський режим, чи Сполучені Штати Америки, обов'язково отримають нищівну відповідь на те, що вони роблять з Іраном, іранським народом і фронтом опору», — заявив Хаменеї у відеозверненні, опублікованому іранськими державними ЗМІ.

Верховний лідер не уточнив ні час передбачуваної атаки, ні її масштабу.

Удар Ізраїлю по Ірану та відповідь на нього