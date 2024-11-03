Верховний лідер Ірану пригрозив Ізраїлю та США "нищівною відповіддю" на ізраїльську атаку

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в суботу пригрозив Ізраїлю та США "нищівною відповіддю" на напади на Іран та його союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Хаменеї виступив із заявою на тлі погроз з боку іранських офіційних осіб завдати ще одного удару по Ізраїлю після його атаки на Ісламську Республіку 26 жовтня, внаслідок якої були уражені військові бази та інші об'єкти, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей.
"Вороги, чи то сіоністський режим, чи Сполучені Штати Америки, обов'язково отримають нищівну відповідь на те, що вони роблять з Іраном, іранським народом і фронтом опору», — заявив Хаменеї у відеозверненні, опублікованому іранськими державними ЗМІ.
Верховний лідер не уточнив ні час передбачуваної атаки, ні її масштабу.
У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану за ракетний обстріл своєї території 1 жовтня. В результаті атаки з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.
Іранські ЗМІ із посиланням на джерела повідомляли тоді, що Іран нібито не планує відповідати на ізраїльський удар.
Однак 31 жовтня Axios з посиланням на джерела писало, що Іран планує вдарити Ізраїлю з території Іраку. Атаку можуть здійснити проіранські бойовики. За даними джерел, в ході обстрілу планується застосувати велику кількість балістичних ракет та дронів.
За даними The New York Times, Хаменеї наказав своїм підлеглим підготувати удар по Ізраїлю.
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