Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на израильскую атаку

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на нападения на Иран и его союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Хаменеи выступил с заявлением на фоне все более распространенных угроз со стороны иранских официальных лиц нанести еще один удар по Израилю после его атаки на Исламскую Республику 26 октября, в результате которой были поражены военные базы и другие объекты, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек.
"Враги, будь то сионистский режим или Соединенные Штаты Америки, обязательно получат сокрушительный ответ на то, что они делают с Ираном, иранским народом и фронтом сопротивления», — заявил Хаменеи в видеообращении, опубликованном иранскими государственными СМИ.
Верховный лидер не уточнил ни время предполагаемой атаки, ни ее масштаб.
В ночь на 26 октября Израиль нанес ответный удар по Ирану за ракетный обстрел своей территории 1 октября. В результате атаки из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.
Иранские СМИ со ссылкой на источники сообщали тогда, что Иран якобы не планирует отвечать на израильский удар.
Однако 31 октября Axios со ссылкой на источники писало, что Иран планирует ударить по Израилю с территории Ирака. Атаку могут провести проиранские боевики. По данным источников, в ходе обстрела планируется применить большое количество баллистических ракет и дронов.
По данным The New York Times, Хаменеи приказал своим подчиненным подготовить удар по Израилю.
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