Верховний лідер Ірану наказав підготувати удар по Ізраїлю, - NYT

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав своїм підлеглим підготувати удар по Ізраїлю. Так Тегеран хоче відповісти на атаку ізраїльських військ, яка сталася 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Троє неназваних іранських чиновників розповіли виданню, що наказ про підготовку плану атаки Хаменеї віддав Вищій раді національної безпеки.

За їхніми словами, таке рішення верховний лідер ухвалив після того, як ознайомився з масштабами збитків, які ізраїльський удар завдав іранському ракетному виробництву та системам ППО навколо Тегерану, енергетичній інфраструктурі та головному порту на півдні країни.

Джерела NYT уточнили, що, як заявив Хаменеї, масштаби ізраїльської атаки, а також кількість жертв (загинули щонайменше чотири солдати з числа військових) надто великі, щоб їх ігнорувати, і якщо Тегеран не відповість, він визнає поразку.

Вони також наголосили, що військові командири готують список з десятків військових цілей на території Ізраїлю. Сам удар, ймовірно, відбудеться вже після президентських виборів у США. Причиною тому є стурбованість Ірану, що сплеск напруженості на Близькому Сході може "зіграти на руку" кандидату в президенти США Дональду Трампу.