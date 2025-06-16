Верховний лідер Ірану Хаменеї живий та перебуває у підземному бункері, - ЗМІ
Зразу після початку обстрілів, верховного лідера Ірану Алі Хаменеї евакуювали до бункера. Ізраїль дає йому шанс відмовитися від ядерної програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За інформацією джерел, Хаменеї було евакуйовано до підземного бункера на північному сході Тегерана через кілька годин після початку ударів Ізраїлю в п’ятницю, 13 червня.
Лідер перебуває у притулку в районі Лавізан разом з усією родиною. Він уже переховувався у цьому бункері під час атак Ірану на Ізраїль у квітні та жовтні 2024 року.
Дипломатичні джерела на Близькому Сході повідомили, що Ізраїль не ліквідував Хаменеї в першу ніч операції, щоб дати йому останній шанс повністю відмовитися від програми збагачення урану.
Військова операція Ізраїлю та ліквідація Хаменеї
В ніч на 13 червня ізраїльська авіація у рамках операції "Левиний народ" вдарила по військових і ядерних об’єктах Ірану. Причиною став провал переговорів між США та Іраном щодо нової ядерної угоди.
Підготовка до цієї операції тривала близько восьми місяців, її тривалість має становити 14 днів.
Під час удару по Тегерану, було ліквідовано 20 іранських високопоставлених командирів та кілька вчених, що брали участь у розробці ядерної зброї.
Іран почав обстрілювати Ізраїлю у відповідь. Країни кілька днів обмінювалися ударами по інфраструктурі одне одного. Ізраїльські військові уже заявили про завершення операції зі свого боку.
Раніше ЗМІ повідомляли про начебто ліквідацію Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Однак пізніше інформація не підтвердилася.
Ізраїль не виключив проведення операції з ліквідації Хаменеї.
Водночас, президент США Дональд Трамп начебто заборонив Ізраїлю вчиняти такі дії.
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