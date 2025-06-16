Верховний лідер Ірану Хаменеї живий та перебуває у підземному бункері, - ЗМІ

Зразу після початку обстрілів, верховного лідера Ірану Алі Хаменеї евакуювали до бункера. Ізраїль дає йому шанс відмовитися від ядерної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За інформацією джерел, Хаменеї було евакуйовано до підземного бункера на північному сході Тегерана через кілька годин після початку ударів Ізраїлю в п’ятницю, 13 червня.

Лідер перебуває у притулку в районі Лавізан разом з усією родиною. Він уже переховувався у цьому бункері під час атак Ірану на Ізраїль у квітні та жовтні 2024 року.

Дипломатичні джерела на Близькому Сході повідомили, що Ізраїль не ліквідував Хаменеї в першу ніч операції, щоб дати йому останній шанс повністю відмовитися від програми збагачення урану.