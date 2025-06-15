Ізраїль не виключає ліквідації верховного лідера Ірану, - WSJ

Ізраїль не виключає сценарію, за якого верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї фізично усунуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Чиновник Ізраїлю заявив, що вбивство Хаменеї "не є табу" для ізраїльської держави, як досягнення мети знищення ядерної програми Тегерана.

За його словами, війна між країнами "триватиме доти, доки Тегеран не відмовиться від своєї ядерної програми або Ізраїль остаточно не позбавить його можливості її відновити".

Водночас, політичний оглядач Channel 12 Аміт Сегал теж розповів приблизно те саме.

"Ізраїль не виключає можливості усунення Алі Хаменеї, але це залежить від багатьох факторів", - повідомив він, посилаючись на джерело в уряді Ізраїлю.