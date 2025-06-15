ua en ru
Пн, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЦАХАЛ завершив масштабну хвилю ударів по Ірану: що було атаковано

Неділя 15 червня 2025 23:46
UA EN RU
ЦАХАЛ завершив масштабну хвилю ударів по Ірану: що було атаковано Фото: ЦАХАЛ атакував об'єкти Ірану з виробництва зброї (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення масштабної хвилі авіаударів по Ірану. Під вогнем опинилися військові об'єкти країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram ЦАХАЛу.

Згідно із заявою, атака була спрямована на знищення потужностей Ірану з виробництва зброї.

Так, за даними ЦАХАЛу, сьогодні ударів було завдано по об'єктах інфраструктури, які належать Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), спецпідрозділу "Кудс", а також збройним силам Ірану.

"Під удар потрапили численні об'єкти з виробництва зброї по всьому Ірану", - йдеться в публікації.

Що передувало

Нагадаємо, Ізраїль у ніч на 13 червня розпочав операцію «Левовий народ». У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.

Крім того, внаслідок ударів було ліквідовано понад топ-20 іранських командирів. Серед них є найвищі чиновники.

Цього ранку стало відомо, що за даними Армії оборони Ізраїлю, з п'ятниці було завдано близько 250 ударів по 720 цілях на іранській території.

Також зазначимо, що вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран планував створити ядерну зброю і передати її своїм проксі-силам. Він підкреслив, що це б загрожувало всьому світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран
Новини
"План фон дер Ляєн - Зеленського": Сійярто видав нову антиукраїнську маячню
"План фон дер Ляєн - Зеленського": Сійярто видав нову антиукраїнську маячню
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді