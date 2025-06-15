ЦАХАЛ завершив масштабну хвилю ударів по Ірану: що було атаковано
Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення масштабної хвилі авіаударів по Ірану. Під вогнем опинилися військові об'єкти країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram ЦАХАЛу.
Згідно із заявою, атака була спрямована на знищення потужностей Ірану з виробництва зброї.
Так, за даними ЦАХАЛу, сьогодні ударів було завдано по об'єктах інфраструктури, які належать Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), спецпідрозділу "Кудс", а також збройним силам Ірану.
"Під удар потрапили численні об'єкти з виробництва зброї по всьому Ірану", - йдеться в публікації.
Що передувало
Нагадаємо, Ізраїль у ніч на 13 червня розпочав операцію «Левовий народ». У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.
Крім того, внаслідок ударів було ліквідовано понад топ-20 іранських командирів. Серед них є найвищі чиновники.
Цього ранку стало відомо, що за даними Армії оборони Ізраїлю, з п'ятниці було завдано близько 250 ударів по 720 цілях на іранській території.
Також зазначимо, що вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран планував створити ядерну зброю і передати її своїм проксі-силам. Він підкреслив, що це б загрожувало всьому світу.
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