ЦАХАЛ завершив масштабну хвилю ударів по Ірану: що було атаковано

Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення масштабної хвилі авіаударів по Ірану. Під вогнем опинилися військові об'єкти країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram ЦАХАЛу.

"Під удар потрапили численні об'єкти з виробництва зброї по всьому Ірану", - йдеться в публікації.

Так, за даними ЦАХАЛу, сьогодні ударів було завдано по об'єктах інфраструктури, які належать Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), спецпідрозділу "Кудс", а також збройним силам Ірану.

Згідно із заявою, атака була спрямована на знищення потужностей Ірану з виробництва зброї.

Що передувало

Нагадаємо, Ізраїль у ніч на 13 червня розпочав операцію «Левовий народ». У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.

Крім того, внаслідок ударів було ліквідовано понад топ-20 іранських командирів. Серед них є найвищі чиновники.

Цього ранку стало відомо, що за даними Армії оборони Ізраїлю, з п'ятниці було завдано близько 250 ударів по 720 цілях на іранській території.

Також зазначимо, що вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран планував створити ядерну зброю і передати її своїм проксі-силам. Він підкреслив, що це б загрожувало всьому світу.

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