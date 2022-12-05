Верховний комісар ООН перебував у київському cховищі під час ракетних ударів
Фото: Верховний комісар ООН Фолькер Тюрк провів нараду у київському сховищі (twitter.com/volker_turk)
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк сьогодні, 5 грудня, перебував в одному зі сховищ Києва під час ракетних ударів росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Зустріч з правозахисниками у підземному сховищі у Києві під час ракетних ударів та сирен повітряної тривоги. Неймовірно, що це відбувається майже щодня в Україні. Це не має стати новою нормою", - написав Тюрк.
Нагадаємо, 5 грудня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.
Внаслідок обстрілів у низці регіонів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Загинули та постраждали мирні жителі.
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