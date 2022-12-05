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Верховный комиссар ООН находился в киевском убежище во время ракетных ударов

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 19:41
Верховный комиссар ООН находился в киевском убежище во время ракетных ударов Фото: Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк провел совещание в киевском убежище (twitter.com/volker_turk)
Автор: Иван Носальский

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сегодня, 5 декабря, находился в одном из убежищ Киева во время ракетных ударов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Встреча с правозащитниками в подземном убежище в Киеве во время ракетных ударов и сирен воздушной тревоги. Невероятно, что это происходит почти ежедневно в Украине . Это не должно стать новой нормой", - написал Тюрк.

Напомним, 5 декабря российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине.

В результате обстрелов в ряде регионов была повреждена энергетическая инфраструктура. Погибли и пострадали мирные жители.

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