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Верховная рада соберется на внеочередное заседание: обнародована повестка дня

Автор: Александр Белоус

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента. Заседание состоится в 16: 00 во вторник, 29 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Для рассмотрения запланировано семь вопросов.

  • 1) проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (рег. № 3944);
  • 2) проект закона Об основах национального сопротивления (реестр. № 5557);
  • 3) проект закона о внесении изменения в статью 1 закона "О численности Вооруженных сил Украины" об увеличении численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления" (рег. № 5558);
  • 4) проект закона о критической инфраструктуре (реестр. № 5219);
  • 5) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля (рег. № 3743);
  • 6) проект закона о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" (рег. № 5478);
  • 7) проект закона о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (рег. № 4555).

Напомним, лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на этой неделе Верховная рада будет работать в усиленном режиме и соберется на 2 внеочередных заседания - во вторник и четверг.

По его словам, во вторник нардепы будут рассматривать пакет законов, касающийся оборонного сектора: законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним - об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

В четверг на рассмотрение парламента вынесут пакет "олигархических" законопроектов.

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