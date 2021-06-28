Верховна рада збереться на позачергове засідання: оприлюднено порядок денний

1) проект закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстр. № 3944);
2) проект закону Про основи національного спротиву (реєстр. № 5557);
3) проект закону про внесення зміни до статті 1 Закону "Про чисельність Збройних сил України" щодо збільшення чисельності Збройних сил України у зв’язку із прийняттям закону "Про основи національного спротиву" (реєстр. № 5558);
4) проект закону про критичну інфраструктуру (реєстр. № 5219);
5) проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстр. № 3743);
6) проект закону про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї" (реєстр. № 5478);
7) проект закону про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (реєстр. № 4555).
Нагадаємо, лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що цього тижня Верховна рада працюватиме в посиленому режимі і збереться на 2 позачергових засідання - у вівторок і четвер.
За його словами, у вівторок нардепи розглядатимуть пакет законів, що стосується оборонного сектора: законопроект про національний опір, суміжний з ним - про збільшення чисельності Збройних сил України, а також законопроект про критичну інфраструктуру.
У четвер на розгляд парламенту винесуть пакет "олігархічних" законопроектів.