Верховная рада соберется на внеочередное заседание: обнародована повестка дня

Напомним, лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на этой неделе Верховная рада будет работать в усиленном режиме и соберется на 2 внеочередных заседания - во вторник и четверг.

По его словам, во вторник нардепы будут рассматривать пакет законов, касающийся оборонного сектора: законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним - об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

В четверг на рассмотрение парламента вынесут пакет "олигархических" законопроектов.