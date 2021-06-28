Верховна рада збереться на позачергове засідання: оприлюднено порядок денний

Нагадаємо, лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що цього тижня Верховна рада працюватиме в посиленому режимі і збереться на 2 позачергових засідання - у вівторок і четвер.

За його словами, у вівторок нардепи розглядатимуть пакет законів, що стосується оборонного сектора: законопроект про національний опір, суміжний з ним - про збільшення чисельності Збройних сил України, а також законопроект про критичну інфраструктуру.

У четвер на розгляд парламенту винесуть пакет "олігархічних" законопроектів.