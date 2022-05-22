Верховная рада может потребовать исключения России из ЮНЕСКО

Верховная рада Украины готовит обращение с требованием исключить Россию из ЮНЕСКО (Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). Соответствующий проект зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку проекта постановления.

В частности, предлагается одобрить обращение в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию статуса страны-участницы этой организации. В самом обращении говорится о том, что в ходе российского вторжения пострадали объекты наследия в большинстве регионов. По последним данным, повреждены или уничтожены более 250 культурных памятников, среди которых церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания.