UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Верховная рада может потребовать исключения России из ЮНЕСКО

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада Украины готовит обращение с требованием исключить Россию из ЮНЕСКО (Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). Соответствующий проект зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку проекта постановления.

В частности, предлагается одобрить обращение в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию статуса страны-участницы этой организации.

В самом обращении говорится о том, что в ходе российского вторжения пострадали объекты наследия в большинстве регионов. По последним данным, повреждены или уничтожены более 250 культурных памятников, среди которых церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания.

Напомним, ранее в ЮНЕСКО выразили обеспокоенность войной России против Украины и заявили, что под угрозой находятся десятки культурных объектов.

Также стало известно, что Одессу могут внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЮНЕСКОВерховная рада