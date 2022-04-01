В ЮНЕСКО обеспокоены ситуацией в Украине. Под угрозой десятки культурных объектов
Глава ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что в Украине из-за российской военной агрессии под угрозой находятся десятки культурных объектов и памятников. По ее словам, особенно вызывает беспокойство Чернигов, в котором много уникальных церквей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ЮНЕСКО напомнили, что после начала войны разрешили использовать эмблему "Голубой щит" для обозначения культурных объектов и памятников.
"Мы очень обеспокоены ситуацией как на гуманитарном, так и на культурном уровне. Наследие человечества находится в опасности в Украине", - заявила Азуле.
По предварительным подсчетам культурного агентства ООН, в Украине полностью или частично повреждены 29 религиозных объектов, 16 исторических зданий, 4 музея и 4 памятника.
Азуле добавила, что написала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо, в котором напомнила ему, что РФ подписала конвенцию о защите культурного наследия во время войны. Однако Москва долго не давала ответ, а затем заявила, что осознает свои обязательства и "привержена" им.
Напомним, в результате боевых действий были полностью разрушены корпуса Харьковского национального университета имени Каразина. ВУЗ перенесут в безопасное место.
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