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Верховная рада не перейдет на дистанционное голосование, - Резумков

Новости » Политика     13.04.2020 - 11:07
Верховная рада не перейдет на дистанционное голосование, - Резумков
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Для изменения режима голосования нет ни юридической, ни организационной возможности

В Верховной раде не будут вводить карантин, и переводить парламент на дистанционный режим голосования. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире "Сниданка с 1+1", передает РБК-Украина.

По его словам, на данный момент нет ни юридической, ни организационной возможности для перевода парламента в дистанционный режим голосований.

"На сегодня такой возможности нет - ни с юридической, ни с организационной, я думаю, тоже. К тому же, почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Верховной рады Украины в том стандартном режиме, к которому мы привыкли. Сегодня в Украине работает очень много учреждений - Верховная рада также должна работать", - заявил Разумков.

Отметим, 13 апреля состоится внеочередное заседание парламента, на котором будут рассматриваться семь законопроектов и 13 постановлений. Среди них и изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год.

Согласно тексту доработанного законопроекта об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом, фонд борьбы с COVID-19 сократили до менее 65 млрд гривен.

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