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Верховна рада не перейде на дистанційне голосування, - Резумков

Новини » Політика     13.04.2020 - 11:07
Верховна рада не перейде на дистанційне голосування, - Резумков
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для зміни режиму голосування немає ні юридичної, ні організаційної можливості

У Верховній раді не будуть вводити карантин, і переводити парламент на дистанційний режим голосування. Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі "Сніданку з 1+1", передає РБК-Україна.

За його словами, на даний момент немає ні юридичної, ні організаційної можливості для перекладу парламенту в дистанційний режим голосувань.

"На сьогодні такої можливості немає - ні з юридичної, ні з організаційної, я думаю, теж. До того ж, майже всі фракції виступили з пропозицією продовжити роботу Верховної ради України в стандартному режимі, до якого ми звикли. Сьогодні в Україні працює дуже багато установ - Верховна рада також повинна працювати", - заявив Разумков.

Відзначимо, 13 квітня відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому будуть розглядатися сім законопроектів і 13 постанов. Серед них і зміни в закон "Про державний бюджет України на 2020 рік.

Згідно з текстом доопрацьованого законопроекту про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом, фонд боротьби з COVID-19 скоротили до менш 65 млрд гривень.

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