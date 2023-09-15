Уряд заклав у проекті бюджету-2024 швидке зростання економіки та уповільнення інфляції

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання економіки України прискориться у 2024 році до 5,0%, а інфляція уповільниться до 10,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка , який оприлюднив проект бюджету.

За прогнозом уряду, у 2024 році номінальний ВВП становитиме 7,825 трлн гривень.

Як зазначається в пояснювальній записці, за даними Держстату, скорочення реального ВВП за підсумком 2022 року становило 29,1%, що є найбільшим падінням за роки незалежності України, але кращим, ніж очікувалось на самому початку військового вторгнення.

У цілому за підсумком 2023 року очікується ріст ВВП на рівні 2,8% порівняно із 2022 роком, рівень інфляції - 14,7% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

У 2024 році найбільший внесок у зростання, як і раніше, матиме споживчий попит домашніх господарств в силу своєї найбільшої питомої ваги у ВВП - по мірі відновлення економічної активності в країні, зростання заробітних плат та покращення споживчих настроїв спостерігатиметься нарощування споживчої активності населення, йдеться в документі.

За прогнозом уряду, у наступному році цінова динаміка на споживчому ринку продовжить низхідний тренд та формуватиметься під впливом низки різноспрямованих чинників. За підсумком 2024 року очікується, що споживча інфляція продовжить уповільнення до 10,8% у вимірі грудень до грудня попереднього року.

ВВП та інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році - на 6,8%. Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладено до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з того часу не змінювався.

Інфляція в Україні у 2022 році становила 26,6%. За прогнозом НБУ, у 2023 році інфляція уповільниться до 10,6%, у 2024 році - до 8,5%.