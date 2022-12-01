Верховная Рада досрочно лишила полномочий нардепа Левочкину

Верховная Рада досрочно лишила полномочий народного депутата Юлию Левочкину, которая была избрана в парламент от ОПЗЖ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа партии "Голос" Ярослава Железняка.

За лишение ее депутатских полномочий проголосовали 285 народных депутатов. Всего на момент голосования в зале присутствовали 417 нардепов.

Что о ней известно

Юлия Левочкина окончила КНУ им.Т.Г.Шевченко по специальности "правоведение" и экономический факультет Университета Манитобы (Канада). Бывшая фамилия - Новикова.

Была народным депутатом от Партии регионов. А в январе 2015 года стала первым заместителем главы украинской делегации в ПАСЕ, членом мониторингового комитета ПАСЕ, членом Бюро группы социалистов в ПАСЕ. 1 декабря 2013 года Левочкина вышла из Партии регионов, а 8 апреля 2014 года - из ее фракции.

Также она была депутатом от "Оппоблока", а в 2019 году была избрана нардепом от партии "Оппозиционная платформа - За життя". По данным движения "Честно" Левочкина ни разу не выступала в ВРУ 9, как и ее брат Сергей Левочкин.