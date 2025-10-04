У вересні Росія накопичувала ракети для нових масштабних ударів по Україні - ISW

У вересні 2025 року російські війська, ймовірно, накопичували балістичні та крилаті ракети для серії окремих масштабних ударів дронами й ракетою по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Аналітики звернули увагу, що наразі росіяни нерегулярно запускали ракети в рамках нічних ударів проти України. Зокрема, протягом останніх днів вересня.

"Російські війська, схоже, накопичують балістичні та крилаті ракети майже щодня, а потім запускають велику кількість ракет разом із великою кількістю безпілотників, що, ймовірно, перевантажить українські системи ППО", - вказують аналітики.

За їх підрахунками, російські війська здійснили лише чотири нічні удари, що містили понад 10 ракет, у вересні 2025 року та завдавали один нічний удар, що містив понад 40 ракет. Це підкреслює нещодавню тенденцію Росії періодично проводити кілька великих комбінованих ударів між менш масштабними ударами безпілотників.

"Російські війська продовжують використовувати більше крилатих ракет і менше балістичних ракет у комбінованих ударах і, ймовірно, продовжують покладатися на балістичні ракети для нанесення точкових ударів по конкретних цілях, одночасно використовуючи дрони та крилаті ракети для подолання української протиповітряної оборони", - вважають в ISW.

На їх думку, українські системи ППО Patriot залишаються єдиними системами ППО України, які можуть збивати російські балістичні ракети. Саме тому росіяни можуть цілеспрямовано націлюватися на міста та енергетичну інфраструктуру, які активно не захищаються українськими системами Patriot, щоб збільшити шанси на успішне ураження цілей.