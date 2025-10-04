В сентябре Россия накапливала ракеты для новых масштабных ударов по Украине - ISW

В сентябре 2025 года российские войска, вероятно, накапливали баллистические и крылатые ракеты для серии отдельных масштабных ударов дронами и ракетой по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Аналитики обратили внимание, что сейчас россияне нерегулярно запускали ракеты в рамках ночных ударов против Украины. В частности, в течение последних дней сентября.

"Российские войска, похоже, накапливают баллистические и крылатые ракеты почти ежедневно, а затем запускают большое количество ракет вместе с большим количеством беспилотников, что, вероятно, перегрузит украинские системы ПВО", - указывают аналитики.

По их подсчетам, российские войска совершили только четыре ночных удара, содержащих более 10 ракет, в сентябре 2025 года и наносили один ночной удар, содержащий более 40 ракет. Это подчеркивает недавнюю тенденцию России периодически проводить несколько крупных комбинированных ударов между менее масштабными ударами беспилотников.

"Российские войска продолжают использовать больше крылатых ракет и меньше баллистических ракет в комбинированных ударах и, вероятно, продолжают полагаться на баллистические ракеты для нанесения точечных ударов по конкретным целям, одновременно используя дроны и крылатые ракеты для преодоления украинской противовоздушной обороны", - считают в ISW.

По их мнению, украинские системы ПВО Patriot остаются единственными системами ПВО Украины, которые могут сбивать российские баллистические ракеты. Именно поэтому россияне могут целенаправленно нацеливаться на города и энергетическую инфраструктуру, которые активно не защищаются украинскими системами Patriot, чтобы увеличить шансы на успешное поражение целей.