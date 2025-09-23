Вересневе падіння цін на електрику стало лакмусовим папірцем зрілості ринку, - експерт

Вересневе падіння цін на ринку "на добу наперед" (РДН) стало болючим для частини трейдерів, які впродовж попередніх місяців активно заробляли на ціновій волатильності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього заступника міністра енергетики Максима Немчинова.

"Чим більше ти хочеш заробити, тим більше треба ризикувати. І та ситуація, яка у нас на сьогодні з прив'язкою до РДН, фактично дозволяє на моменті як багато заробити, але у випадку таких ситуацій можна і втратити. Тобто, це високоризиковий сегмент ринку, який дозволяє все ж таки отримати максимальну маржу", - пояснив Немчинов.

За його словами, з весни до літа трейдери мали можливість отримувати суттєвий прибуток, однак у вересні ситуація розвернулася в інший бік.

"Квітень, травень, червень, липень - доволі відчутна була різниця в ціні. Трейдери заробляли, і все було добре, а з вересня вийшло трошки по-іншому", - зазначив експерт.

На переконання Максима Немчинова, створення індексу, який би враховував ціну як двосторонніх договорів, так і РДН, стало б важливим кроком для розвитку ринку.