Падение цен на электроэнергию в сентябре стало лакмусовой бумажкой зрелости рынка, - эксперт

Сентябрьское падение цен на рынке "на сутки вперед" (РСН) стало болезненным для части трейдеров, которые в предыдущие месяцы активно зарабатывали на ценовой волатильности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего заместителя министра энергетики Максима Немчинова.

"Чем больше ты хочешь заработать, тем больше надо рисковать. И та ситуация, которая у нас сегодня с привязкой к РСН, фактически позволяет на момент как много заработать, но в случае таких ситуаций можно и потерять. То есть, это высокорисковый сегмент рынка, позволяющий все же получить максимальную маржу", - пояснил Немчинов.

По его словам, с весны до лета трейдеры имели возможность получать существенную прибыль, однако в сентябре ситуация развернулась в другую сторону.

"Апрель, май, июнь, июль - довольно ощутимая была разница в цене. Трейдеры зарабатывали, и все было хорошо, а с сентября вышло немного по-другому", - отметил эксперт.

По убеждению Максима Немчинова, создание индекса, учитывающего цену как двусторонних договоров, так и РСН, стало бы важным шагом для развития рынка.