Падение цен на электроэнергию в сентябре стало лакмусовой бумажкой зрелости рынка, - эксперт

Вторник 23 сентября 2025 14:57
Падение цен на электроэнергию в сентябре стало лакмусовой бумажкой зрелости рынка, - эксперт Фото: на энергорынке в сентябре снизились цены (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Сентябрьское падение цен на рынке "на сутки вперед" (РСН) стало болезненным для части трейдеров, которые в предыдущие месяцы активно зарабатывали на ценовой волатильности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего заместителя министра энергетики Максима Немчинова.

"Чем больше ты хочешь заработать, тем больше надо рисковать. И та ситуация, которая у нас сегодня с привязкой к РСН, фактически позволяет на момент как много заработать, но в случае таких ситуаций можно и потерять. То есть, это высокорисковый сегмент рынка, позволяющий все же получить максимальную маржу", - пояснил Немчинов.

По его словам, с весны до лета трейдеры имели возможность получать существенную прибыль, однако в сентябре ситуация развернулась в другую сторону.

"Апрель, май, июнь, июль - довольно ощутимая была разница в цене. Трейдеры зарабатывали, и все было хорошо, а с сентября вышло немного по-другому", - отметил эксперт.

По убеждению Максима Немчинова, создание индекса, учитывающего цену как двусторонних договоров, так и РСН, стало бы важным шагом для развития рынка.

Цены на рынке электроэнергии в сентябре

Напомним, в первой половине сентября цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСН) рухнули до рекордно низкого уровня с начала 2024 года.

Энергетический эксперт Андриан Прокип объяснил, что ситуация была прогнозируемой из-за избытка предложения, роста мощностей АЭС после ремонтов и традиционного сентябрьского снижения спроса.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что сезонные факторы позволяют трейдерам достаточно точно прогнозировать динамику цен на рынке электроэнергии.

Среди факторов, которые стоит обратить внимание, он назвал график ремонтной кампании АЭС, погодные условия, а также запуск новых мощностей.

