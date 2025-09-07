Вереснева спека чи дощі? Якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від +21 до +26 градусів, а на півдні України до +29.



Погода в Києві

Сьогодні у столиці України опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +22 +24 градуси, а по області від +21 до +26 градусів.

