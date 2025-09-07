UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Вереснева спека чи дощі? Якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: в Україні сьогодні очікується спека (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 7 вересня буде спекотною, у деяких регіонах пригріє до +29. Сьогодні майже у всіх областях без дощу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 

За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від +21 до +26 градусів, а на півдні України до +29.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці України опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +22 +24 градуси, а по області від +21 до +26 градусів.

Нагадаємо, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла, якою буде погода у вересні й чи чекати заморозків.

Також зазначимо, що у Львові 25 серпня зафіксували новий температурний рекорд (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

