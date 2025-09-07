RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Сентябрьская жара или дожди? Какой будет погода в Украине сегодня

Фото: в Украине сегодня ожидается жара (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 7 сентября будет жаркой, в некоторых регионах пригреет до +29. Сегодня почти во всех областях без дождя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. Осадков не ожидается, лишь на Закарпатье днем местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут от +21 до +26 градусов, а на юге Украины до +29.

Погода в Киеве

Сегодня в столице Украины осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +22 +24 градуса, а по области от +21 до +26 градусов.

 

Напомним, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала, какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозков.

Также отметим, что во Львове 25 августа зафиксировали новый температурный рекорд (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр