Вереснева спека чи дощі? Якою буде погода в Україні сьогодні
Погода в Україні 7 вересня буде спекотною, у деяких регіонах пригріє до +29. Сьогодні майже у всіх областях без дощу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ та гроза.
Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть від +21 до +26 градусів, а на півдні України до +29.
Погода в Києві
Сьогодні у столиці України опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря вдень у Києві буде +22 +24 градуси, а по області від +21 до +26 градусів.
Нагадаємо, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла, якою буде погода у вересні й чи чекати заморозків.
Також зазначимо, що у Львові 25 серпня зафіксували новий температурний рекорд (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).