Сентябрьская жара или дожди? Какой будет погода в Украине сегодня
Погода в Украине 7 сентября будет жаркой, в некоторых регионах пригреет до +29. Сегодня почти во всех областях без дождя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. Осадков не ожидается, лишь на Закарпатье днем местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров днем покажут от +21 до +26 градусов, а на юге Украины до +29.
Погода в Киеве
Сегодня в столице Украины осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем в Киеве будет +22 +24 градуса, а по области от +21 до +26 градусов.
Напомним, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала, какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозков.
Также отметим, что во Львове 25 августа зафиксировали новый температурный рекорд (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).