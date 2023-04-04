Верещук звернулася з проханням до українців в окупації перед можливим контрнаступом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук у Telegram .

За її словами, в окупації вже тривожно. У так званих "чиновників" залишилося ще трохи часу, щоб забратися звідти, тож частина з них збирає речі.

Верещук порадила росіянам забрати з собою і колаборантів, "але це вже як вийде".

"Українцям на тимчасово окупованих територіях раджу чи тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне - берегти себе та дітей", - наголосила міністр.