Верещук звернулася з проханням до українців в окупації перед можливим контрнаступом
Українцям на тимчасово окупованих територіях слід дотримуватись кількох порад на тлі можливого контрнаступу ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук у Telegram.
За її словами, в окупації вже тривожно. У так званих "чиновників" залишилося ще трохи часу, щоб забратися звідти, тож частина з них збирає речі.
Верещук порадила росіянам забрати з собою і колаборантів, "але це вже як вийде".
"Українцям на тимчасово окупованих територіях раджу чи тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне - берегти себе та дітей", - наголосила міністр.
Нагадаємо, раніше постійний представник США в НАТО Джуліанн Сміт заявляла, що контрнаступ України може розпочатися вже найближчими тижнями.
Також ми писали, що, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, весняний контрнаступ ЗСУ має розпочатися у квітні чи травні.
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