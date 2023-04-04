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Верещук обратилась с просьбой к украинцам в оккупации перед возможным контрнаступлением

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Киев, Вторник 04 апреля 2023 19:24
Верещук обратилась с просьбой к украинцам в оккупации перед возможным контрнаступлением Фото: Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Украинцам на временно оккупированных территориях следует придерживаться нескольких советов на фоне возможного контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.

По ее словам, в оккупации уже тревожно. У так называемых "чиновников" осталось еще немного времени, чтобы убраться оттуда, поэтому часть из них собирает вещи.

Верещук посоветовала россиянам забрать с собой и коллаборантов, "но это уже как выйдет".

"Украинцам на временно оккупированных территориях советую или временно выехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете. Главное - беречь себя и детей", - подчеркнула министр.

Напомним, ранее постоянный представитель США в НАТО Джулианн Смит заявляла, что контрнаступление Украины может начаться уже в ближайшие недели.

Также мы писали, что, по словам министра обороны Алексея Резникова, весеннее контрнаступление ВСУ должно начаться в апреле или мае.

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