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Верещук заявила об эвакуации еще почти 5 тысяч гражданских

Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

В течение дня удалось эвакуировать мирных жителей Донецкой и Луганской областей. За день 6 апреля из опасных районов выехали 4892 человека.

"Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 686 человек. Из них 1 171 человек – из Мариуполя и 2 515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе", – написала Верещук.

Кроме того, еще 1206 человек были эвакуированы из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Горного. Также завтра утром 11 автобусов для эвакуации продолжат движение в Мелитополь и Токмак.

Напомним, что вице-премьер-министр Верещук призвала жителей трех регионов к более активной эвакуации.

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