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Верещук заявила про евакуацію ще 5 тисяч цивільних

Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відзвітувала про роботу гуманітарних коридорів 6 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал урядовиці.

Упродовж дня вдалося евакуювати мирних мешканців Донецької та Луганської областей. За день 6 квітня із небезпечних районів виїхали 4892 особи.

"З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 686 людей. З них 1 171 людина – з Маріуполя та 2 515 людей з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе", – написала Верещук.

Окрім того, ще 1206 людей евакуювали з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Гірського. Також завтра вранці 11 автобусів для евакуації продовжать рух до Мелітополя та Токмака.

Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністерка Верещук закликала мешканців трьох регіонів до активнішої евакуації.

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