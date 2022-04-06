Верещук заявила про евакуацію ще 5 тисяч цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал урядовиці .

Упродовж дня вдалося евакуювати мирних мешканців Донецької та Луганської областей. За день 6 квітня із небезпечних районів виїхали 4892 особи.

"З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 686 людей. З них 1 171 людина – з Маріуполя та 2 515 людей з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе", – написала Верещук.

Окрім того, ще 1206 людей евакуювали з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Гірського. Також завтра вранці 11 автобусів для евакуації продовжать рух до Мелітополя та Токмака.