Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

Кабинет министров Украины создал Координационный штаб по вопросам обращения с пленными. Его возглавила вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
"Образовать Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в составе согласно приложению", - говорится в постановлении правительства №257 от 11 марта.
Кроме Ирины Верещук в Штаб вошли представители профильных министерств, силовых ведомств и советник главы Офиса президента.
В постановлении отмечается, что основными задачами Штаба являются:
Ожидается, что Координационный штаб будет участвовать в рассмотрении и разработке проектов нормативно-правовых актов по вопросам обращения с военнопленными согласно нормам международного гуманитарного права.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом количестве взятых в плен российских оккупантов. По его словам, для их содержания пришлось создать специальную структуру.
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