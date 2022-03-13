Верещук очолила штаб з поводження з полоненими

"Утворити Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у складі згідно з додатком", - йдеться в постанові уряду №257 від 11 березня.

Крім Ірини Верещук до Штабу увійшли представники профільних міністерств, силових відомств та радник голови офісу президента.

У постанові зазначається, що основними завданнями Штабу є:

сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов'язань України з питань поводження з військовополоненими;

сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронними органами та громадськими об'єднаннями з питань поводження з військовополоненими;

визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими;

поширення інформації про діяльність координаційного штабу.

Очікується, що координаційний штаб братиме участь у розгляді та розробці проєктів нормативно-правових актів з питань поводження з військовополоненими згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.