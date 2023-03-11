Верещук розповіла, скільки дітей-сиріт окупанти незаконно вивезли до Росії

Окупанти незаконно вивезли на територію Росії 2161 українську дитину-сироту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в інтерв'ю Українському радіо.
"Коли ми говоримо про РФ, то лише українських сиріт - тих, що у нас є в реєстрі - 2161 дитина, що незаконно вивезла Росія", - повідомила Верещук.
Зазначимо, що за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, кількість незаконно вивезених до Росії всіх українських дітей, у тому числі тих, кого депортували разом із батьками, може сягати 150 тисяч. Він уточнив, що офіційно верифікованих Україною дітей на території держави-агресора залишається 16 207, однак насправді ця кількість є набагато більшою.
Росія наводить цифру у 733 тисячі українських дітей, яких вона утримує на своїй території. На думку Лубінця, ця цифра перебільшена.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти з першого дня вторгнення незаконно вивозять українських дітей на територію Росії. Найбільше їх було вивезено з окупованих територій Луганська, Донецька, Херсонської та Запорізької областей, Криму.
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