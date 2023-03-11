Верещук розповіла, скільки дітей-сиріт окупанти незаконно вивезли до Росії

"Коли ми говоримо про РФ, то лише українських сиріт - тих, що у нас є в реєстрі - 2161 дитина, що незаконно вивезла Росія", - повідомила Верещук.

Зазначимо, що за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, кількість незаконно вивезених до Росії всіх українських дітей, у тому числі тих, кого депортували разом із батьками, може сягати 150 тисяч. Він уточнив, що офіційно верифікованих Україною дітей на території держави-агресора залишається 16 207, однак насправді ця кількість є набагато більшою.

Росія наводить цифру у 733 тисячі українських дітей, яких вона утримує на своїй території. На думку Лубінця, ця цифра перебільшена.