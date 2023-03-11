Верещук рассказала, сколько детей-сирот оккупанты незаконно вывезли в Россию

"Когда мы говорим о РФ, то только украинских сирот - тех, что у нас есть в реестре - 2161 ребенок, незаконно вывезенный Россией", - сообщила Верещук.

Отметим, что по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, количество незаконно вывезенных в Россию всех украинских детей, в том числе депортированных вместе с родителями, может достигать 150 тысяч. Он уточнил, что официально верифицированных Украиной детей на территории государства-агрессора остается 16 207, однако на самом деле это количество намного больше.

Россия приводит цифру в 733 тысяч украинских детей, которых она содержит на своей территории. По мнению Лубинца, эта цифра преувеличена.