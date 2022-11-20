Верещук розповіла про підготовку до зими на звільнених територіях півдня України

Чиновник зазначає, що наразі питання завезення до регіонів генераторів, деревини та інших матеріалів для використання як паливо та пальне, створення пунктів обігріву є пріоритетними.

Так, у Миколаївську область вже прибули вагони з дровами, і місцеві жителі зможуть їх отримати через день-другий, розповіла Верещук.

Також зараз йде пошук генераторів та палива до них, щоб забезпечити лікарні, соціальну інфраструктуру, ті ж пункти обігріву ("Пункти Незламності"), які мають бути створені у всіх населених пунктах, щоб жителі могли туди прийти, якщо немає електрики, обігріву, зв'язку.

"У мене як у міністра є також інші пріоритети - це вразливі категорії населення, це наші маломобільні, люди з інвалідністю, літні, жінки з дітками. У нас є програма ЮНІСЕФ, яка допомагає забезпечити зимовим одягом та взуттям усіх дітей на прифронтових територіях, особливо малозабезпечених, щоби пережили нормально зиму", - сказала міністр.

Верещук додала, що міжнародні партнери повинні дуже швидко реагувати на запити керівництва обласних військових адміністрацій, які координують роботу між центральним урядом та місцевими громадами.

"Моє завдання - скоординувати цю роботу, оскільки ми не маємо часу на помилки", - наголосила чиновник.