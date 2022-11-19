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У деокупованих районах півдня України розпочато добровільну евакуацію, - Верещук

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Київ, Субота 19 листопада 2022 19:56
У деокупованих районах півдня України розпочато добровільну евакуацію, - Верещук Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

В Україні розпочинається добровільна евакуація зі звільнених від окупантів районів на півдні України. Держава перебирає всі пов'язані з цим витрати.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.

"Йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в безпечніші регіони, а держава забезпечить їхнє перевезення, проживання, медичне забезпечення тощо", - зазначила Верещук.

За її словами, жителі Херсона виявили бажання евакуюватись. Зокрема, йдеться про вразливі категорії громадян, які не можуть себе забезпечити.

"Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв чи Кривий Ріг у західні області. У нас на це є кошти, є розуміння і найголовніше – досвід. Тому що ми вже це робили на Харківщині та Донеччині", – додала міністр. .

Повідомляється, що у деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватись. У Миколаєві вже створено транзитний пункт, де люди можуть перебувати протягом тижня до виїзду. Звідти їх за бажанням відправляють у різні регіони України.

Раніше повідомлялося, що громадяни, які евакуювалися з регіонів, де відбуваються активні бойові дії, розміщуватимуться у спеціалізованих санаторних установах. Для цього було виділено додаткові кошти.

Нагадаємо, що мешканців звільнених населених пунктів Херсонської області евакуюватимуть у сусідні Миколаїв та Кривий Ріг. Місцева влада вже формує списки охочих.

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