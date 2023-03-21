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Верещук про розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна: це був би важливий крок, їм є що сказати

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Розмова президента України Володимира Зеленського та китайського лідера Сі Цзіньпіна була б важливим кроком. Політикам є що сказати один одному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в інтерв'ю Corriere della Sera.

Вона вважає, що Китай не піде на пряму конфронтацію з Заходом та не буде надавати Росії допомогу у війні проти України. За її словами,

"

ISW вважають, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним не наважиться надати РФ підтримку для війни проти України.

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