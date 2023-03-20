Хоче обговорити "мирний план" з главою КНР. Путін цинічно висловився про перемовини з Україною

Росія нібито готова до переговорів з Україною та хоче розглянути "мирний план", який сформулював Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном.