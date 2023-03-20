ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хоче обговорити "мирний план" з главою КНР. Путін цинічно висловився про перемовини з Україною

Новость на русском →
Москва, Понеділок 20 березня 2023 16:06
Хоче обговорити "мирний план" з главою КНР. Путін цинічно висловився про перемовини з Україною Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нібито готова до переговорів з Україною та хоче розглянути "мирний план", який сформулював Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном.

"Ми уважно ознайомилися і з вашими пропозиціями щодо врегулювання гострої кризи в Україні. Ви також знаєте, що ми завжди відкриті для переговорного процесу. Обговоримо, безумовно, всі ці питання, у тому числі і вашу ініціативу ("мирний план" Китаю - ред.), до якої ми ставимося з повагою", - заявив глава Кремля, звертаючись до лідера Китаю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 20 березня, Сі Цзіньпін приїхав із робочим візитом до Москви.

Він уже зустрівся з російським диктатором, вони розпочали переговори у Кремлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Си Цзиньпинь Війна Росії проти України
NEWS
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон