Хоче обговорити "мирний план" з главою КНР. Путін цинічно висловився про перемовини з Україною
Росія нібито готова до переговорів з Україною та хоче розглянути "мирний план", який сформулював Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном.
"Ми уважно ознайомилися і з вашими пропозиціями щодо врегулювання гострої кризи в Україні. Ви також знаєте, що ми завжди відкриті для переговорного процесу. Обговоримо, безумовно, всі ці питання, у тому числі і вашу ініціативу ("мирний план" Китаю - ред.), до якої ми ставимося з повагою", - заявив глава Кремля, звертаючись до лідера Китаю.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 20 березня, Сі Цзіньпін приїхав із робочим візитом до Москви.
Він уже зустрівся з російським диктатором, вони розпочали переговори у Кремлі.
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