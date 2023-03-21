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Верещук о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: это был бы важный шаг, им есть что сказать

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина был бы важным шагом. Политикам есть что сказать друг другу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в интервью Corriere della Sera.

Она считает, что Китай не пойдет на прямую конфронтацию с Западом и не будет оказывать помощь России в войне против Украины. По ее словам,

ISW считают, что лидер Китая после встречи с Путиным не решится предоставить РФ поддержку для войны против Украины.

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