Верещук о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: это был бы важный шаг, им есть что сказать

Она считает, что Китай не пойдет на прямую конфронтацию с Западом и не будет оказывать помощь России в войне против Украины. По ее словам,

"Я

ISW считают, что лидер Китая после встречи с Путиным не решится предоставить РФ поддержку для войны против Украины.

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