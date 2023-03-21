Верещук про розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна: це був би важливий крок, їм є що сказати

Розмова президента України Володимира Зеленського та китайського лідера Сі Цзіньпіна була б важливим кроком. Політикам є що сказати один одному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в інтерв'ю Corriere della Sera.

Вона вважає, що Китай не піде на пряму конфронтацію з Заходом та не буде надавати Росії допомогу у війні проти України. За її словами, Пекін не хоче ризикувати економічними санкціями.

" Я не вірю (що Китай може відправити зброю РФ, - ред.). Це передбачало б пряму конфронтацію з Заходом. Натомість я вважаю, що китайські керівники набагато розумніші за російських ", - зазначила міністр.

Верещук додала, що розмова Зеленського з Сі Цзіньпіном була б важливим кроком для України. Проте вона наголосила, що Україна чекає підтвердження щодо розмови лідерів.

"Це був би важливий крок, їм є що сказати один одному. Я вважаю важливим, щоб китайський лідер підкреслив Путіну, що злочини проти людяності, вчинені в Україні, включаючи депортацію дітей, масові вбивства мирних жителів, бомбардування енергетичної інфраструктури, є неприйнятним", - підкреслила міністр.

Нагадаємо, вчора китайський лідер Сі Цзіньпін розпочав свій візит до Москви та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому аналітики ISW вважають, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним не наважиться надати РФ підтримку для війни проти України.

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