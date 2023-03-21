Верещук о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: это был бы важный шаг, им есть что сказать

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина был бы важным шагом. Политикам есть что сказать друг другу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в интервью Corriere della Sera.

Она считает, что Китай не пойдет на прямую конфронтацию с Западом и не будет оказывать помощь России в войне против Украины. По ее словам, Пекин не хочет рисковать экономическими санкциями.

"Я не верю (что Китай может отправить оружие РФ, - ред.). Это предполагало бы прямую конфронтацию с Западом. Я считаю, что китайские руководители гораздо умнее российских ", - отметила министр.

Верещук добавила, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином был бы важным шагом для Украины. Однако она подчеркнула, что Украина ждет подтверждения разговора лидеров.

"Это был бы важный шаг, им есть что сказать друг другу. Я считаю важным, чтобы китайский лидер подчеркнул Путину, что преступления против человечности, совершенные в Украине, включая депортацию детей, массовые убийства мирных жителей, бомбардировку энергетической инфраструктуры, неприемлемы", - подчеркнула министр.

Напомним, вчера китайский лидер Си Цзиньпин начал свой визит в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом аналитики ISW считают, что лидер Китая после встречи с Путиным не решится предоставить РФ поддержку для войны против Украины.

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