Верещук о реинтеграции Донбасса и Крыма: это не 25 лет, это намного меньше
Новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уверена, что для их реинтеграции нужно намного меньше 25 лет. Но все зависит от того, как будет работать украинская сторона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг в Верховной раде.
В частности, она не согласна с позицией предыдущего министра Алексея Резникова о том, что на реинтеграцию уйдет 25 лет.
"Это зависит от того, как мы будем работать. Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, крымская молодежь, если она будет видеть, что ее здесь ждет ипотека, работа, и она захочет сюда приехать… Молодежь, которая принимает решение, куда ехать учиться, - мы должны за нее бороться. И если мы будем эффективно работать, то поверьте, это не 25 лет, это намного меньше", - Верещук.
Напомним, в прошлом году Резников говорил, что полноценная реинтеграция Донбасса займет по меньшей мере 25 лет.
При этом в такой же срок он оценивал завершение процессов разминирования территорий.