Полное завершение разминирования на Донбассе займет не менее 25 лет, - Резников

Фото: Алексей Резников (t me OP_UA)

Полное завершение разминирования на Донбассе займет не менее 25 лет. В Европейском союзе заявляют о готовности помогать Украине в этом направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич провели онлайн-встречу.

Указано, что с 2014 года Евросоюз направил более 1 млрд евро гуманитарной помощи Донбассу.

Стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования.

"Я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это, в том числе и завершение разминирования, займет не менее 25 лет", - отметил Резников.

В свою очередь Ленарчич заявил о готовности Евросоюза помогать Украине и в этом направлении.

Напомним, президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что заминированный Донбасс является проблемой, с которой Украине придется жить много лет. Гуманитарные организации готовы помогать с ее решением.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента заявляли, что мирный план по Донбассу позволит восстановить разминирование и разведение сил.