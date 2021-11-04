Верещук про реінтеграцію Донбасу та Криму: це не 25 років, це набагато менше

Новий віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук впевнена, що для їх реінтеграції треба набагато менше 25 років. Але все залежить від того, як буде працювати українська сторона.

Зокрема, вона не згодна з позицією попереднього міністра Олексія Резнікова про те, що на реінтеграцію піде 25 років.

"Це залежить від того, як ми будемо працювати. Якщо ми достукаємося до людей, якщо молодь захоче вступати сюди до вишів, кримська молодь, якщо вона буде бачити, що її тут чекає іпотека, робота, і вона захоче сюди приїхати... Молодь, яка приймає рішення, куди їхати вчитися, - ми повинні за неї боротися. І якщо ми будемо ефективно працювати, то повірте, це не 25 років, це набагато менше", - Верещук.